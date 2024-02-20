الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تكتشف جثامين لجنود أوكرانيين ترتدى شعارات أمريكية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن السيطرة الروسية على مدينة أفدييفكا ترفع من معنويات الجيش الروسي، خصوصا أن العملية العسكرية الروسية تنهي بعد أيام قليلة عامين من الحرب والصراع.

وأضاف "مشيك"، أن السيطرة الروسية على أفدييفكا من الناحية العسكرية تساعد الجيش الروسي في التقدم أكثر، والسيطرة على خطوط أكثر فائدة له في الحرب مع أوكرانيا.

وتابع أنه انتشر الكثير من المعلومات، لاكتشاف الجيش الروسي لجثث مرتزقة أجانب في مدينة أفدييفكا تحمل ملابسهم شعارات أمريكية يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا.

كما تم العثور على مخازن أسلحة غربية بالمنطقة، وكذلك سجون مركزية ومناطق تعذيب داخل مدينة أفدييفكا، وكذلك أماكن لدفن الجثث.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية روسيا أوكرانين شعارات أمريكية أفدييفكا

مواد متعلقة

قصف مدفعى إسرائيلى بقرى "الجليل" بالجنوب اللبنانى

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يقصف مستشفى الأمل فى خان يونس

مراسلة القاهرة الإخبارية: تحليلات تشير إلى تنفيذ عملية عسكرية فى رفح منتصف إبريل

الأغذية العالمى: توقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة

الصحة العالمية: الدمار الذى لحق بمجمع ناصر الطبى فى غزة لا يمكن وصفه

"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية على جنوب رفح الفلسطينية

مراسل "القاهرة الإخبارية": دعم شعبى لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف شمال محطة الكهرباء بمخيم النصيرات

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟