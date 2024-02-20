مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تكتشف جثامين لجنود أوكرانيين ترتدى شعارات أمريكية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن السيطرة الروسية على مدينة أفدييفكا ترفع من معنويات الجيش الروسي، خصوصا أن العملية العسكرية الروسية تنهي بعد أيام قليلة عامين من الحرب والصراع.

وأضاف "مشيك"، أن السيطرة الروسية على أفدييفكا من الناحية العسكرية تساعد الجيش الروسي في التقدم أكثر، والسيطرة على خطوط أكثر فائدة له في الحرب مع أوكرانيا.

وتابع أنه انتشر الكثير من المعلومات، لاكتشاف الجيش الروسي لجثث مرتزقة أجانب في مدينة أفدييفكا تحمل ملابسهم شعارات أمريكية يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا.

كما تم العثور على مخازن أسلحة غربية بالمنطقة، وكذلك سجون مركزية ومناطق تعذيب داخل مدينة أفدييفكا، وكذلك أماكن لدفن الجثث.