الثلاثاء 20 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية على جنوب رفح الفلسطينية

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية على غزة لم تتوقف، حيث نفذتها باتجاه مدينة الزهراء جنوب وادي غزة بالمنطقة الوسطى.

وأضاف "جبر" خلال فقرة "جولة المراسلين"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغارات استهدفت منزلًا وتتواتر الأنباء عن وجود شهداء ومصابين بالغارة، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، كما انتشل عدد من الشهداء من مخيم البريج عندما باغتتهم طائرة مسيرة أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين. 

ولفت إلى أن الغارات لم تتوقف على حي الزيتون ومنطقة الشجاعية، منذ ساعات الصباح باتجاه تلك المنطقة، وتطلق المدفعية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه الشريط الشرقي لقطاع غزة من مدينة رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا، وما زالت تتساقط القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين. 

مراسل القاهرة الاخبارية جنوب مدينة رفح رفح جولة المراسلين الغارات الإسرائيلية

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