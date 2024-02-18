باحثة: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانوني وغير شرعي

قالت أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن دول أفريقيا تواجه ويلات توغل وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة، الامر الذي يساهم في زيادة الاعباء على هذه الدول.

وأضافت "الحسيني"، خلال مداخلة لبرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانوني وغير شرعي.

ونوهت، أن الإتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، يفتح باب التوترات في المنطقة، خاصة بعد ظهور نوايا إثيوبيا في إنشاء قاعدة عسكرية على مساحة تم شراءها من أرض الصومال.