الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة: الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانوني وغير شرعي

أسماء الحسيني
أسماء الحسيني

قالت أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن دول أفريقيا تواجه ويلات توغل وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة، الامر الذي يساهم في زيادة الاعباء على هذه الدول.

وأضافت "الحسيني"، خلال مداخلة لبرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال غير قانوني وغير شرعي.

ونوهت، أن الإتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، يفتح باب التوترات في المنطقة، خاصة بعد ظهور نوايا إثيوبيا في إنشاء قاعدة عسكرية على مساحة تم شراءها من أرض الصومال.

إثيوبيا الصومال أسماء الحسيني أفريقيا الجماعات الإرهابية الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية أرض الصومال

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