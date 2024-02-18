الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، مشيرًا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون على مدار السنوات.

ونوه "بودن" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية رفضت الدعوى الثانية من جنوب أفريقيا، حيث أكدت بأن القرار الاول الصادر عن المجحكمة ملزم ونافذ وعلي إسرائيل أن تحترمه.

وأشار، أنه لابد من عدم التصويت لقرارات أصدرتها محكمة العدل الدولية، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة قدرتها على تنفيذ القرارات الصادرة عنها بالقانون.

وأضاف، أن على الدول التي تساعد إسرائيل تجنب ذلك، بسبب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الخاص بالمحكمة، وبالتالي في القضية الفلسطينية والسعي لحل الدولتين أصبح قريب.

استاذ قانون دولي محكمة العدل قرارات محكمة العدل ملف اليوم القاهرة الإخبارية

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