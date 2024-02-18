أستاذ قانون دولي: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، مشيرًا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون على مدار السنوات.

ونوه "بودن" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية رفضت الدعوى الثانية من جنوب أفريقيا، حيث أكدت بأن القرار الاول الصادر عن المجحكمة ملزم ونافذ وعلي إسرائيل أن تحترمه.

وأشار، أنه لابد من عدم التصويت لقرارات أصدرتها محكمة العدل الدولية، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة قدرتها على تنفيذ القرارات الصادرة عنها بالقانون.

وأضاف، أن على الدول التي تساعد إسرائيل تجنب ذلك، بسبب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الخاص بالمحكمة، وبالتالي في القضية الفلسطينية والسعي لحل الدولتين أصبح قريب.