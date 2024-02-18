الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: جنودنا فى الأنفاق حاليًا.. ولدينا القدرة على تحرير المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الأكاذيب ضد إسرائيل يصدقها الكثيرون، ولكن الولايات المتحدة لا تصدقها وتقف معنا.

ونوه نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن حركة حماس هي مجموعة من الهمجيين، ونحن مستمرون في الحرب لتحقيق أهدافنا.

وأشار بنيامين نتنياهو: جنودنا في الأنفاق في قطاع غزة ويدمرون البنية التحتية، مؤكدًا أننا ملتزمون بتحقيق الانتصار الشامل في غزة.

وأضاف: حررنا محتجزين الأسبوع الماضي، ولدينا القدرة على تحرير المتبقي منهم، مشيرًا إلى أن الدين اليهودي يحثنا على ذلك، وعلى المجتمع الدولي الضغط على حماس وليس علينا.

نتنياهو حماس غزة القاهرة الإخبارية حركة حماس

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