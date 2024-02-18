أشرف العشرى: موقف مصر سيكشف إسرائيل دوليًا أمام محكمة العدل

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن تقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية هو استمرار للجهد المصري الذي يبذل منذ 7 أكتوبر ثم حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر، إذ سعت مصر منذ ذلك الوقت لبذل الكثير من الجهود والتضحيات من أجل رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني والأمني وحتى الإغاثي.

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهود استمرار دفع تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية للشعب الفلسطيني، ثم الجهد الذي بذلته مصر على مستوى القيادة المصرية في إرسال مجموعة من رسائل المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذه المأساة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية الرئاسية لم تتوان على مدار الساعة لتحفيز المجتمع الدولي، وترفيع مستوى حراكه فيما يتعلق بالتعاطي مع المشهد المزري في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن تحرك مصر على مستوى محكمة العدل الدولية يعد جهدا إضافيا وحراكا مطلوبا تبذله على كل الأصعدة السياسية والدولية والإقليمية، وأن يكون هناك لفت نظر للمجتمع الدولي وحثه على ضرورة التعاون، مؤكدًا أن الموقف المصري سيعري إسرائيل دوليا أمام محكمة العدل الدولية.