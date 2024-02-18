الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القمة الإفريقية تطالب إسرائيل بالاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار

غزة
غزة

أدان البيان الختامي للقمة الإفريقية الحرب الوحشية في الأراضي الفلسطينية، واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في قطاع غزة.

وأشار البيان الذي نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، إلي أن القمة الإفريقية تطالب إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما طالبت القمة الإفريقية إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.

وطالب بيان القمة الإفريقية بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة.

القمة الإفريقية إسرائيل الأراضي الفلسطينية القاهرة الإخبارية غزة محكمة العدل الدولية

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