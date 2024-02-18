القمة الإفريقية تطالب إسرائيل بالاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار

أدان البيان الختامي للقمة الإفريقية الحرب الوحشية في الأراضي الفلسطينية، واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في قطاع غزة.

وأشار البيان الذي نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، إلي أن القمة الإفريقية تطالب إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما طالبت القمة الإفريقية إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.

وطالب بيان القمة الإفريقية بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة.