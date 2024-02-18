الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف سبب إغلاق "برج إيفل" بفرنسا

برج إيفل
برج إيفل

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن السلطات الفرنسية أمام تحديات كبيرة، وهناك اعتراضات من قبل المزارعين وإضرابات بشركة السكك الحديدية، وسيتم إغلاق برج إيفل الأثر الأكبر والأبرز في فرنسا، والذي يزوره أكثر من 140 ألف زائر يوميًا، و7 ملايين زائر سنويًا.

وأضاف، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن هذا الإغلاق ضربة كبيرة تستعد لها السلطات الفرنسية، وهناك تخوفات أخرى ما أن تعقب هذه الإضرابات وإغلاق هذا الصرح الكبير وفرنسا تستعد بعد 4 أشهر لاستقبال الألعاب الأوليمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

وتابع: "فرنسا تشهد إضرابات كبيرة واعتراضات من الموظفين، وذلك بسبب سوء الإدارة المالية والشركة التي تدير المكان ونقص الموارد التي تؤثر على العمال، وهي ضربة كبيرة للقطاع الاقتصادي".

مراسل القاهرة الاخبارية برج إيفل جولة المراسلين السلطات الفرنسية خالد شقير

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