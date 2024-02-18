مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص على الصحفيين ويحاصر الطلاب

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي، حاصرت منزلًا في الضفة الغربية بحارة الشهداء، من أجل القبض على عدد من الشباب التابعين لفصيل "سرايا القدس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق حركة السير لسيارات الإسعاف

ونوهت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعيق حركة السير لسيارات الإسعاف، مؤكدة أن مدارس الأونروا في الضفة الغربية تعاني من الحصار، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي عددًا من المدارس وقاموا بترويع الأطفال في المدارس التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت "السلامين"، أن هناك استهدافًا لعدد من الصحفيين بمحيط مخيم "طولكرم"، لمنعهم من الوصول للمخيم ورصد الانتهاكات التي ترتكب هناك، وتم إطلاق وابل من الرصاص لتفريق الصحفيين، لمنعهم من تغطية الاقتحامات داخل المخيم.