خبير بالشأن الإسرائيلي: الحرب في غزة هدفها الأول هو تصفية القضية الفلسطينية

قال نظير مجلي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو، تتخذ موقفًا حاسمًا من إقامة الدولة الفلسطينية، حيث أن اليمين المتطرف يعتقدون أن الحرب في غزة هدفها الأول هو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار "مجلي"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مشروع الدولة الفلسطينة هو مشروع عربي، حيث أن الدول العربية أقنعت الإدارة الأمريكية، بأن إسرائيل إذا كانت تريد نزع فتيل الصراع وإعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية، سيكون هناك سلام شامل مع إسرائيل.

ونوه أن وزير الارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلنها صراحة، بأن العرض العربي هو بمثابة فرصة تاريخية لإسرائيل، ولكن اليمين المتطرف لا يريد ذلك، بل يريد تصفية القضية الفلسطينية بقوة السلاح.