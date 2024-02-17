السبت 17 فبراير 2024
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أحمد موسى يشيد ببرج الملك محمد السادس في المغرب (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، ببرج الملك محمد السادس فى المغرب، حيث أكد أنه ثانى أو ثالث أطول برج فى إفريقيا بعد الأيقوني في العاصمة الإدارية بمصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤليتي"، والمُذاع على فضائية صدى البلد، أن برج الملك محمد السادس في المغرب يتكون من 55 طابقا، مشيرًا إلى أنه لم يتم افتتاحه حتى الآن.

ونوه أنه خلال زيارته للمغرب، أصر القائمون على الرحلة على زيارته من أجل الترويج للسياحة، خاصة وهم يستعدون لكأس العالم.

وأكد أن الشعب المغربي يعشق المصريين بشكل لا يوصف، مضيفًا أنه منذ وصولنا للمطار وهم يحتفون بنا بشكل كبير، وهذا دليل على عراقة العلاقات الدولية بين البلدين.

وأشار"موسى"، إلى أن المغرب تستعد لاستضافة كأس العالم 2030، بالساحات الشعبية، مؤكدًا أن الاتحاد المغربي صنع منظومة خاصة بالمواهب، من أجل استقطاب المواهب الكروية.

أحمد موسى المغرب الاعلامي احمد موسى على مسؤليتي صدى البلد

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