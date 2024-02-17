مراسل القاهرة الإخبارية: ألمانيا تطالب بضرورة تعزيز قدرة أوروبا للدفاع عن نفسها

قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية أجمعت على قرار واحد وهو ضرورة أن يكون هناك دفاع مشترك عن أوروبا، بغض النظر عمن سيحكم الولايات المتحدة في المستقبل.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار الألماني، أكد خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه على أوروبا أن تعزز من قدرتها للدفاع عن نفسها، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه، بأن مؤتمر ميونخ، شهد عددا من اللقاءات الثنائية بين وزراء خارجية الدول، والذين أكدوا ضرورة وقف الحرب، وزيادة ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل سريع.

وتابع، أن مؤتمر ميونخ، ناقش بشكل كبير سبل دفاع أوروبا عن نفسها، في ظل التحديات التي تواجه أوروبا، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، أو الحرب في غزة، مؤخرًا تعطيل الملاحة البحرية بشكل جزئي في البحر الأحمر بسبب التصعيد من قبل الولايات المتحدة وجماعة الحوثي.