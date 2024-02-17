باحث سياسى: الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تعتمد دائمًا على الدم الفلسطينى

قال فراس طنينة، الكاتب والباحث السياسي، إن الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية دائمًا تعتمد على الدم الفلسطينى، حيث تستخدم القضية الفلسطينية ودعم الكيان المحتل، كورقة انتخابية.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرشحين في الولايات المتحدة، دائمًا ما يتسابقون في كيفية الدعم لإسرائيل، سواء عسكريًا أو سياسيًا، ولكن في الانتخابات المقبلة تفهم المواطن الأمريكي، أن هذا الدعم يُدفع من ضرائبه.

ونوه "طنينة"، أنه في الآونة الأخيرة، بدأ يتحرك الشباب الأمريكي ضد الإدارة التي دائمًا ما تعتمد في الترويج لسياستها الخارجية بأنها أمن قومي لها، ولعل أهمها الحرب في غزة.

وأكد، أن الشعب الأمريكي غارق أيضًا في مسألة الدعم لأوكرانيا، وهذا أمر قد يحسم الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، حيث بدأ الشعب الأمريكي يدرك بأنه يدفع أموالًا للكيان المحتل مقابل أرض غير أرضه.