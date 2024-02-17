السبت 17 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

طبيب نفسي يوضح أسباب نوبات الغضب عند الأطفال

الغضب عند الأطفال
الغضب عند الأطفال

نوبات الغضب عند الأطفال هي تجارب شائعة تحدث لدى الأطفال في مراحل تطورهم، فقد تظهر النوبات بشكل مفاجئ وتصاحبها تصرفات غير ملائمة مثل البكاء الشديد، الصراخ، الاحتجاج والعدوانية. 

من جانبها، قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، خلال حوارها لـ"الدستور"،  أن نوبات الغضب جزءً طبيعيًا من نمو الطفل، ولكن من المهم فهم الأسباب وكيفية التعامل معها بشكل فعال.

أسباب نوبات الغضب عند الأطفال:

أوضحت "عبد اللام"، أن عدم قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل صحيح، الإرهاق أو الجوع، بالإضافة إلى تجارب سلبية سابقة قد تسبب الإجهاد العاطفي والاضطرابات العقلية أو الصحية.

كما أن نوبات الغضب عند الأطفال تُعرف على أنَّها نوبات مفاجئة تعبرعن إحباط يعاني منه الطفل بسبب تعرُّضه لصعوبات آنية، مثل إكمال مهمة مُعيَّنة يريد أن ينجزها.

وأشارت "عبد السلام" إلى أن نوبات الغضب تُعَد أسلوبًا تعبيريًا يتَّبعه بعض الأطفال لعدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم أو احتياجاتهم بطريقة جيدة ومقبولة. 

ويمكن أن تكون هذه النوبات على شكل أفعال أو صراخ حاد أو أقوال أو أن تكون جميعها مجتمعة، حيث تكون نوبات الغضب شائعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة إلى أربع سنوات، ومع مرور الوقت تخف حدة هذه النوبات، حيث يصبح الطفل أكثر قدرة على التعبير.

وغالبًا ما تعَد هذه النوبات جزءًا طبيعيًا من تطور الطفل وبناء شخصيته المستقلة، ومن الجدير بالذكر هنا أن نوبة الغضب الواحدة يمكن أن تستمر فترة تتراوح ما بين 2 إلى 15 دقيقة فقط، ولكن في حال تجاوز هذه المدة عندها يجب استشارة الطبيب.

كيفية التعامل مع نوبات الغضب:

يعتبر الحفاظ على الهدوء وعدم التفاعل بطريقة عاطفية، بالإضافة إلى إعطاء الطفل الوقت والمساحة ليهد، والبحث عن جذور الغضب والتحدث مع الطفل بلطف لفهم سببه.

كما يمكن  توجيه الطفل نحو تقنيات تهدئة مثل التنفس العميق أو التركيز على لعبة محددة، كما أن دور السوشيال ميديا في زيادة نوبات الغضب، من خلال التعرض لمحتوى عنفي أو عناصر سلبية قد يؤثر سلبًا على مزاج الأطفال، الضغط النفسي الناتج عن مقارنة الحياة الافتراضية بالواقع.

وللحد من تأثير السوشيال ميديا، من المهم مراقبة ومرافقة الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت وتوجيههم نحو محتوى إيجابي ومفيد، كما يفضل تشجيع الأنشطة الخارجية والتفاعل الاجتماعي الحقيقي لتعزيز صحة العقل النفسي للأطفال.

الغضب نوبات الغضب عند الأطفال الدستور صافيناز عبد السلام البكاء الشديد

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