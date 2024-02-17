السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: يوسف وهبى أول من قام بعملية تجميل فى السينما

يوسف وهبى
يوسف وهبى

قال إلهامي سمير، الناقد الفني، إن الفنان يوسف بك وهبي أول من أجرى عملية تجميل في السينما المصرية عام 1930، والتي تعتبر ثورة في عالم التجميل للمشاهير في ذلك الوقت.

وأشار "سمير"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أن الفنان يوسف وهبى كان دائمًا ما يترفض في الكثير من الأعمال الفنية بسبب "عظمة" في الأنف.

على الفور، قرر الفنان يوسف وهبي إجراء العملية في مصر، ولكن الكثير من الأطباء رفضوا بسبب خطورتها في ذلك الوقت، ولذلك سافر ألمانيا وتم إجراء العملية في عام 1930.

برنامج 8 الصبح

برنامج صباحي يقدمه كلً من داليا أشرف وآية جمال الدين وهبة ماهر ورحمة خالد وأسماء يوسف، يُذاع يوميًا الساعة 8:00 صباحًا على dmc.

ناقد فني السينما فضائية DMC DMC 8 الصبح الفنان يوسف بك وهبي

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