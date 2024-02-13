مراسل "القاهرة الإخبارية": ترامب يستخدم ورقة دعم إسرائيل عسكريًا لتشويه صورة بايدن

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "ترامب" يستخدم ورقة "الدعم العسكري" لتشويه صورة بايدن أمام الشعب الأمريكي، كما أنه استغل تظاهرات الشارع ضده، فضلًا عن اللعب بورقة الخَرف وكبر السن.

وأضاف، أن المرشحين للانتخابات الأمريكية 15 مرشحًا، 9 من الجمهوريين، 4 من الحزب الديمقراطي، و2 من المستقلين، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة انسحب عدد كبير منهم.

ونوه، بأن آراء الشارع الأمريكي، تذهب للرئيس دونالد ترامب على حساب الرئيس الحالي جو بايدن، حيث انخفضت شعبية الأخير بسبب أموال المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل.