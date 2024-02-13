أسامة كمال: على الاتحاد الأوروبي معاقبة نتنياهو بدلًا من التوسل إليه

علق الإعلامي أسامة كمال، على خبر "القناة 13 " الإسرائيلية، والذ أشار إلى ان الحكومة الإسرائيلية حصلت على فيديو لـ"يحي السنوار"، أحد قادة حماس، وزوجته في نفق بخان يونس.

ووصف "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية دي أم سي، الخبر الإسرائيلي بـ"الهجص"، حيث شكك في في صحته، قائلًا:"ممسكتهوش ليه.. كفاية كذب".

وأضاف أن على الإتحاد الأوروبي، معاقبة بنيامين نتنياهو بدلًا من التوسل إليه بإدخال المساعدات، حيث طالب من جوزيب بوريل، مسئول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي، بتهديد نتنياهو بشكل أقوى من ذلك.

وكان جوزيب بوريل، مسئول السياسية الخارجية للإتحاد الاوروبي، تساءل خلال مؤتمر صحفي عقد بالأمس، قائلًا:" إلى أين تريد إسرائيل إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى القمر".