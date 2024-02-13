الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: ولاؤنا ودعمنا لأى قرار يتخذه الرئيس السيسى لحماية الوطن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، إن هناك الكثير من المنظمات والدول تطمع في مصر، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في التقرب إلى الله بعبادة جديدة تدعى "عدم التخزين"، في إشارة منه للأشخاص الذين يحتكرون ويخزنون السلع الغذائية.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الخوف لدى بعض الناس هو ما يدفع البعض لتخزين السلع قائلًا: "رزقك موجود.. فلا تخف".

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أننا نعلن ولاءنا ودعمنا لأي قرار يتخذه الرئيس السيسي لحماية الوطن، مؤكدًا أننا على أبواب مرحلة خطر بسبب الحصار الاقتصادي على مصر.

ونوه "الجندي"، بأن فوبيا الشراء، من الأمراض التي أصابت المجتمع، مشيرًا إلى أننا نختلق الكثير من الأزمات من لا شيء، وهذا أمر يؤدي للكثير من المشكلات.

خالد الجندي السيسي الوطن لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي

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