الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى: نصطف خلف الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن نواب البرلمان عقدوا جلسة طارئة منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وأقروا أننا خلف القيادة السياسية، وتم تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن عدم تصفية القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي لمصر.

وأشار "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية لنشرة "دي أم سي"، إلي أنه من الواجب تجديد الثقة والتفويض مرة أخري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التوحش من جانب حكومة الاحتلال في رفح.

ونوه، إلي أن تجديد التفويض، هو بمثابة استمرار دعم الشعب المصري للشعب الفلسطيني، وبالتالي نواب الشعب أعلنوا تفوضهم القيادة المصرية، لتنفيذ القرارات الخاصة بحماية الأمن القومي، والحفاظ على القضية الفلسطينية.

النائب ايهاب الطماوي ايهاب الطماوي دي ام سي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني رفح

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