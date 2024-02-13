إكسترا نيوز ترصد استقبال المساعدات الإنسانية لغزة

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، منذ الأزمة الفلسطينية، ويعمل مطار العريش على استقبال المساعدات الإنسانية، سواء كانت دوائية أو غذائية.

وأضاف "كمال" خلال فقرة "جولة المراسلين" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العريش تواصل استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف الدول تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن طائرات المساعدات الإنسانية تدخل المطار وعلى الفور يتدخل الهلال الأحمر المصري، الذين يقومون بتفريغ الطائرات، وإعادة كتابة ما تحتويه الطائرة، وتصنيف المواد بشكل يحافظ على سلامتها.

ونوه إلى أن مطار العريش يستقبل بشكل يومي مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية، خاصة بعد انقطاع التمويل عن وكالة الأونروا، مؤكدًا أن الهلال الأحمر الفلسطيني ينسق بشكل يومي مع الجانب المصري، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع.