الخارجية الأمريكية: واشنطن ضد الاجتياح الإسرائيلي لرفح دون خطة لحماية المدنيين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن واشنطن تعارض الهجوم الإسرائيلي "واسع النطاق"، على رفح الفلسطينية، من دون خطة واضحة لحماية المدنيين.

وأضافت في بيان لها، أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرًا، من الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بالفعل، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى التحقيق في الوفاة التي وصفتها بـ"المفجعة" للطفلة الفلسطينية هند رجب، في قطاع غزة.