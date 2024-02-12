اللواء نصر سالم: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح ستؤدى لـ"مجزرة" إنسانية

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستؤدي لـ"مجزرة" إنسانية، بسبب تكدس أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في مكان صغير.

وأشار "سالم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن التصريحات المصرية هي الوحيدة التي تتسم بالإيجابية، مضيفًا أن الوضع يحتاج لتحرك عالمي لوقف بنيامين نتنياهو عن تفكيره المجرم.

ونوه اللواء نصر سالم بأن كل الذي يفعله الجانب الإسرائيلي عبارة عن مناورات، والولايات المتحدة الأمريكية تشكل الغطاء لإسرائيل لتنفيذ عملية رفح العسكرية.

وأكد أن إسرائيل بعد تحرير محتجزتين لها، ستتشجع أكثر وتجتاح رفح، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو هدفه في الأساس هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإبادة جماعية للمواطنين.