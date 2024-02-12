العمل الوطنى الفلسطينى: قطاع غزة يفتقر لمظاهر الحياة بسبب الحرب

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن غزة أصبحت معدومة، مؤكدة أن 80% من المباني تعرضت للهدم، خاصة بمناطق الشمال.

وأشارت "النتشة"، خلال استضافتها ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يفتقر لمظاهر الحياة بسبب الحرب.

ونوهت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن شمال قطاع غزة يشهد حاليًا مجاعة حقيقية، مشيرة أن أكثر من 10 آلاف طفل معرضون للموت بسبب قلة الغذاء.

وأضافت، أن مدينة رفح تعتبر أصغر مدن قطاع غزة، حيث تكتظ بأكثر من 1.5 مليون نازح، الأمر الذي يصعب من مهام طواقم الإسعاف والوكالات الأممية والإغاثية.