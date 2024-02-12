الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى: لا يجب انقطاع الخدمات الحيوية التى تقدمها أونروا للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، من أجل حماية المدنيين.

وأشار "بوريل"، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي ووكالة أونروا، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أونروا تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين في غزة، مشيرًا أن للوكالة 700  مدرسة تؤوي عديدا من الأطفال في غزة.

ونوه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا يجب انقطاع الخدمات الحيوية التي تقدمها أونروا للفلسطينيين، مؤكدًا أن اختفاء أونروا سيحدث تأثيرا صعبا على أكثر من 6 ملايين شخص.

وأضاف "بوريل" أنه يجب العمل على إيجاد فرصة لاستمرار عمل أونروا وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية أونروا ويرى ضرورة عدم إيقافها.

الاتحاد الأوروبي أونروا القاهرة الإخبارية غزة

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