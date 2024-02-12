الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: فرنسا وألمانيا تناقشان دعم أوكرانيا الفترة القادمة

خالد شقير
خالد شقير

كشف خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، تفاصيل لقاء وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا دعم أوكرانيا في اجتماع "مثلث فايمار". 

وقال "شقير"، خلال مداخلة لبرنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: "هذا اللقاء وُصف بالهام لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وبعض التصرفات الروسية المرفوضة، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في الرابعة بتوقيت القاهرة". 

وتابع: "الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على الخطوات اللازمة للمزيد من الدعم لأوكرانيا ومجابهة الأكاذيب الروسية والهجمات الروسية المعلوماتية التي تقوم بها". 

وواصل: "حسب وزير الخارجية الفرنسي، فإنّ ثمة مواقف تريد من خلالها روسيا نزع الخلافات بين الدول الأوروبية وبعض، والحد من إحداث المزيد من الخلل داخل الدول الأوروبية".

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية التصرفات الروسية المرفوضة فرنسا أوكرانيا

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