الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل استهداف مسؤول بحزب الله بمسيرة إسرائيلية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي لأحد المسئولين البارزين لحزب الله اللبناني، في منطقة بنت جبيل، جنوب لبنان.

قال "سنجاب"، إنه تم استهداف سيارة كانت تمر بجانب المستشفى الحكومي بمدينة "بنت جبيل"، حيث تم قصفها بصاروخ من مسيرة، اعتقادًا منهم بأن السيارة تحوي مسؤول بارز في حزب الله.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن منذ الصباح، شهدت بلدة "مارون" و"العديسة"، شهدت أكثر من 8 غارات إسرائيلية كبيرة، حيث أن وتيرة التصعيد مرتفعة اليوم.

ونوه أن العمليات النوعية تجاه شخصيات بارزة لحزب الله، زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد النازحين من الجنوب اللبناني لمناطق الوسط والعاصمة.

مراسل القاهرة الاخبارية حزب الله القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي

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