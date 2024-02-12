الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين ودمر منازل عديدة خلال عمليته الأخيرة فى رفح

الأونروا
الأونروا

قال الدكتور عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا"، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين، كما دمر منازل عديدة خلال عمليته الأخيرة في رفح الفلسطينية.

وأشار "أبوحسنة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر مدينة غزة وشمال القطاع بشكل كامل، ولا مكان آمنا يأوي إليه الفلسطينيون.

ونوه متحدث أونروا، أن إسرائيل تفكر في عملية استهداف شامل للوكالة وإلغاء وجودها بقطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية أيضًا قضية اللاجئين.

وأكد "أبوحسنة"، أن تعليق الدعم المالي للوكالة ستكون له تأثيرات مدمرة على الفلسطينيين في غزة، حيث إن الدول التي أوقفت التمويل تشكل 80% من الدعم.

أونروا متحدث أونروا رفح الأونروا القاهرة الإخبارية

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