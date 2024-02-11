خبير عسكري: الرفض المصري لعملية رفح قد يساهم في تراجع نتنياهو عن قراره

قال العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري، إن الرفض المصري القاطع للعملية العسكرية في رفح، قد يساهم بشكل كبير في تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القرار الذي يعتبر كارثة إنسانية.

وأشار "العبو"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف مصر والمتمثل في بيان الخارجية، يعتبر حائط صد منيع ضد الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخطط التهجير القسري والعملية العسكرية في رفح.

ونوه الخبير العسكري، أن الخطة الإسرائيلية تتضمن اجتياح مدينة رفح، وبعد ذلك مدينة دير البلح، وهذا من أجل ممارسة سياسة الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية للاستسلام.

وأضاف "العبو"، أن هناك أنباء تؤكد أن إسرائيل نقلت قوات لها على الحدود اللبنانية، تحسبًا لأي هجمات قد تُشن حال تنفيذ العملية العسكرية في رفح، والتي أشار إليها بنيامين نتنياهو.