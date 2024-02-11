الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن لا تؤيد عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن مسئولا كبيرا بالإدارة الأمريكية، أكد أن واشنطن لا تؤيد عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن 1.3 مليون شخص في رفح الفلسطينية، لا مفر لهم وهم بحاجة للدعم في حال شن إسرائيل عملية عسكرية، مؤكدًا أن البيت الأبيض لا يريد هذه العملية.

وأكد، أنه تم إحراز تقدم حقيقي في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، حيث إن الاتفاق تم إلى حد بعيد لكن لا تزال هناك فجوات بحاجة لسدها.

ونوه، أن تعليق بايدن على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "مبالغ فيها"، لم ترد على وجه التحديد في الاتصال مع بنيامين نتنياهو، كما أن الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين "شرطًا مسبقًا واضحًا للعمليات في رفح الفلسطينية".

مسؤول بالأدارة الامريكية واشنطن رفح رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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