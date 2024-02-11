الأونروا: نحاول إقناع الدول التى أوقفت التمويل بالعدول عن قرارها

قالت إيناس حمدان، مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الفلسطينيون في أقصى جنوب قطاع غزة، وهذا يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحاول إقناع الدول التي وقفت التمويل عن الأونروا، بالعدول عن قرارها، أو البحث عن دول أخرى تمول الوكالة.

وأشارت، إلى أن العملية العسكرية برفح، والتي دعا لها بنيامين نتنياهو، ستؤدي لكارثة حقيقية بين النازحين، ولا يوجد مكان آمن في القطاع.

وتابعت، أننا في النهاية مؤسسة أممية، تقدم الخدمات الإنسانية، مشيرة أن المقرات في قطاع غزة، تم تركها منذ الأزمة الفلسطينية، ولم نرجع لها حتى الآن.

ونوهت، أن الوكالة بحاجة ماسة للتمويل والتبرعات من أجل إكمال المهام للشعب الفلسطيني، خاصة بعد عملية النزوح الكبيرة في جنوب القطاع، والذي يكتظ بأكثر من 1.9 مليون فلسطيني.