الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليونيسف: أغلب المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة وأنظمة المياه تضررت بشكل كبير

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن الاحتياجات الإنسانية ضرورية للفلسطينيين، في رفح جنوبي قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية الذي يعيشها النازحون.

 

وأضاف "عمار"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة وأنظمة المياه تضررت بشكل كبير.

 

ونوه، أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بكثافتها السكانية العالية وظروفها الحالية ستزيد المأساة الإنسانية بغزة.

 

وأكد "عمار"، أنه لا يجب إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق لا يتوافر فيها الطعام أو الخدمات الأساسية، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يفعل ذلك وهذا يعد جريمة حرب جديدة.

 

وأشار "عمار"، إلى أنه يجب حماية الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة وتقديم مزيد من المساعدات لهم، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيم بدائية دون توافر الخدمات الأساسية.

اليونيسف غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة الفلسطينيين

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