الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أزمة ثقة بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن التهدئة فى غزة

بايدن
بايدن

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أزمة ثقة بين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خاصة في الآونة الأخيرة بعد عدم استجابة الأخير لطلبات بايدن بالتهدئة في قطاع غزة.

ونوهت "أبوشمسية" بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أخبر مجلس الحرب في إسرائيل، بعدم رغبة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية برفح، ولكن نتنياهو يتحدى بايدن من جديد ويفعل ما يريده.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية في خان يونس، هدفها كان تعزيز قوات الجيش، استعدادًا للعملية العسكرية في رفح، والتي من المقرر أن تُنفذ في شهر رمضان، حسب تصريحات بنيامين نتنياهو.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تشهد خلافًا من الداخل، على المستويين السياسي والعسكري، الأمر الذي يضعف موقف مجلس الحرب، خاصة أمام الشارع الإسرائيلي.

دانا أبو شمسية نتنياهو واشنطن القاهرة الإخبارية غزة

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