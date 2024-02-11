الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أشرف القدرة: 6 فلسطينيين استشهدوا بمجرد خروجهم من مجمع ناصر الطبى

الدكتور أشرف القدرة
الدكتور أشرف القدرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية استهدف الاحتلال الإسرائيلي المناطق السكانية بقطاع غزة بشكل مكثف، خاصة في مناطق خان يونس ورفح، حيث أوقع 112 شهيدا.

وأضاف "القدرة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد" الإخبارية، أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، حيث يستخدم الاحتلال كل الأساليب للقضاء على القطاع الطبي في غزة.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 فلسطينيين استشهدوا بمجرد خروجهم من مجمع ناصر الطبي، حيث تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في غزة، وتطلق الرصاص الحي على أي شخص يحاول الخروج.

وأكد أن هناك نقصا شديدا في أدوية الجراحة وخياطة الجروح، بالإضافة إلى المياة النظيفة، الأمر الذي يشكل كارثة حقيقية في قطاع غزة، خاصة مع زيادة عدد النازحين.

أشرف القدرة مجمع ناصر الطبي الغد الأخبارية غزة خان يونس رفح

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