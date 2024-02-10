السبت 10 فبراير 2024
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طارق فهمي: بايدن مارس الكذب فى تصريحاته الأخيرة بخصوص معبر رفح

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس جو بايدن مارس الكذب في تصريحاته الأخيرة، والجميع يعلم دور مصر الحقيقي في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار "فهمي"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن كافة المنظمات الإغاثية والهيئات الدبلوماسية أشادت بجهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مصر تبنت القضية الفلسطينية، منذ القدم، قبل أن يأتي بايدن للحكم، مؤكدًا أن مصر لم تبخل بكل جهد لدعم الشعب الفلسطيني.

وتابع أننا نتعامل مع حكومة نتنياهو وهي إدارة إبادة وجرائم حرب، وعلى الرئيس الأمريكي وكل أفراد الإدارة الأمريكية أن تعي وتعلم بكل ما تفعله مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه بيان الرئاسة المصرية.

طارق فهمي رفح بايدن مصر عن قرب الدكتور طارق فهمي القاهرة الإخبارية

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