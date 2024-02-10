السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة يوضح دور القوة البحرية فى تحقيق حلم أمريكا بالسيطرة على العالم

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى منذ القدم للسيطرة على الملاحة البحرية، حيث تعتقد بأنها وسيلة للسيطرة على العالم اجمع.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج “واجه الحقيقة” المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوة البحرية المتفوقة للولايات المتحدة، حققت هدف بالسيطرة على الممرات البحرية في العالم.

وأشار الكاتب الصحفي عادل حمودة إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق "ملجا"، والذي يعتبر منفذا لـ70% من نفط الصين، و80% من التجارة الصينية، حيث تحد واشنطن من القوة الصينية بعض الشئ.

وتابع أن إسرائيل على الرغم من أنها تحاط بسواحل عدة، إلا أنها فضلت تسليح قواتها الجوية، في المقابل نجد الولايات المتحدة، زودت قواتها البحرية بأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة.

عادل حمودة القوة البحرية واجه الحقيقة القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

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