السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الهجوم المسلح بإحدى الفعاليات الانتخابية بتركيا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الهجوم المسلح على أحد المؤتمرات الخاصة بالحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في أسطنبول بتركيا.

قال "أحمد"، إن الهجوم حدث في مدينة "بتوشتك" بإسطنبول، حيث تم إطلاق النار من داخل سيارة مرت بجوار تلك الفعالية، على الأقل شخصين، وعلى إثرها جرح امرأة بجروح خطيرة.

من جانبه، أكد أن وزير الداخلية التركي، فتح التحقيق على الفور، من أجل التوصل للمسلحين، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أردوغان، لم يصف العملية بالإرهابية.

ونوه إلى أن المنطقة التي حدثت بها الواقعة مغلقة، حيث يتم تفتيش اليارات الشبيهة للسيارة المنفذة للعملية، مؤكدًا أن المنافسة على ولاية إسطنبول هي منافسة أزلية بين قادة تركيا منذ القدم.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الهجوم المسلح تركيا اسطنبول وزير الداخلية التركي بتوشتك

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