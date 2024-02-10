السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصليب الأحمر" لـ"القاهرة الإخبارية": العملية العسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة

رفح
رفح

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المساحة الإنسانية في غزة محدودة، لافتًا إلى أن تنفيذ عملية عسكرية في رفح، ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة.

وأشار "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن العملية العسكرية التي صرح بها بنيامين نتنياهو، سيجعل مهمة الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية شبه مستحيلة.

وأضاف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأولوية القصوية هو تطبيق القانون الدولي والتي ينادي بحماية المدنيين والمستشفيات التي تسارع البقاء والعمل، فضلًا عن وصول الأسعاف للمصابين وعودتها للمستشفيات بأمان، ولكن الإحتلال الإسرائيلي لم يحترم هذه القوانين.

ولفت إلى أن هناك ثلاث مستشفيات فقط يعملون بخان يونس، وعلى الرغم من ذلك تم إقتحام مستشفى الأمل بالأمس، الامر الذي ساهم بكشل كبير من تفاقم الأزمة الطبية في القطاع.

ونوه بأن الصليب الأحمر يتواصل بشكل مباشر مع الهلال الأحمر المصري، من أجل زيادة عدد المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا أننا بحاجة ماسة لزيادة الجهد والضغط.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة، يعاني من مجاعة حقيقة، حيث لم يصل إلية أي نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل شحيحة للغاية.

الصليب الأحمر القاهرة الإخبارية رفح غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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