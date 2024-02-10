فتح: الإدارة الأمريكية مسئولة عن تصعيد الاحتلال فى رفح

قال الدكتور حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن الرفض الأمريكي للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ما هو إلا "مناورة سياسية".

وأشار "حمايل"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه لا بد للإدارة الأمريكية من اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

واختتم الناطق باسم حركة فتح: "نحمّل الإدارة الأمريكية المسئولية عن أي تصعيد سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في رفح، ولا بد من المجتمع الدولي أن يعي ذلك".