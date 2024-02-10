السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فتح: الإدارة الأمريكية مسئولة عن تصعيد الاحتلال فى رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال الدكتور حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، إن الرفض الأمريكي للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ما هو إلا "مناورة سياسية".

وأشار "حمايل"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه لا بد للإدارة الأمريكية من اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

واختتم الناطق باسم حركة فتح: "نحمّل الإدارة الأمريكية المسئولية عن أي تصعيد سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في رفح، ولا بد من المجتمع الدولي أن يعي ذلك".

حركة فتح الإحتلال الإسرائيلي رفح الادارة الامريكية القاهرة الإخبارية

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