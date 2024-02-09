أحمد زايد: الرئيس السيسي يطلب دائما الاستعانة بأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطلب دائما الاستعانة باساتذة علم الاجتماع وعلم النفس، من أجل تحقيق التنمية للدولة.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، أن دائمًا الدول الراشيدة هي التي تستفيد من نتائج البحوث العلمية والاجتماعية.

وأشار "زايد"، إلى أن الكثير من الأنظمة حول العالم تغيرت، بمجرد النظر في البحوث الاجتماعية، حيث أنها تنير الكثير من الأمور للقيادة حول ما يدور في المجتمع.

ونوه، أن من اللجان التي تعمل حاليًا، هي لجنة تهتم بتقوية الطبقة الوسطى في المجتمع، وهذا بتوجيه من الدولة متمثلة في وزارة التضامن، وذلك من خلال البحث عن أليات تعمل على تحسين هذه الطبقة.