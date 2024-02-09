نيفين مكرم: "الذكاء الإصطناعي سلاح ذو حدين.. ومصر سابقة في مواكبة تقنياته"

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في كل المجالات.

وأشارت "مكرم"، خلال برنامج "بصراحة" على فضائية "الحياة"، إلى أن الذكاء الإصطناعي لديه جانب مظلم حيث يتم استخدامه في الكثير من الامور السيئة والخطر على الدول.

ونوهت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، إلى أن الذكاء الإصطناعي سلاح ذو حدين، حيث يفيد في الكثير من مجالات البحث العلمي، واكتشاف الأمراض، ولكن يمكن أيضًا استخدمه في تشوية السياسيات للكثير من الدول.

وأضافت "مكرم" أنه يتم استخدام تقنياته في السياسية والاقتصاد، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه لاستشراق المستقبل، وتخطيط الدولة سواء اقتصاديًا أو إجتماعيًا، فهذا يساهم بشكل كبير في التصدي للأزمات قبل حدوثها.

وتابعت أن الدول العربية، فاعل بشكل كبير في استخدام الذكاء الإصطناعي، مؤكدة أن مصر سابقة في هذا المجال، حيث أن وزارة الصحة تعمل بشكل كبير على استخدام الذكاء الإصطناعي في تشخيص وعلاج سرطان الثدي.