الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر قدمت 80 % من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام، أسهمت بشكل كبير في التصدي لكل مخططات الكيان المحتل، بتصفية القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

وأشار “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.

وتابع أن المجتمع الدولي أشاد بدور مصر من خلال زيارة القيادات الدبلوماسية والأممية لمعبر رفح، حيث رأت بأعينها ما يحدث على أرض الواقع، وكيف مصر ساهمت في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف “البرديسي” أن مصر لا تترك طريقًا إلا وتمشي في فيه بإصرار وحزم، من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

خبير علاقات دولية المساعدات الإنسانية اكسترا نيوز الكيان المحتل الدكتور طارق البرديسي رفح قمة القاهرة للسلام غزة

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها

مستشفى شهداء الأقصى: المنظومة الصحية وضعها مأساوى وهناك حرب على القطاع الطبى

أبوالهول: أهالى المحتجزين الإسرائيليين تظاهروا أمام "كرم أبوسالم" لمنع دخول المساعدات

أستاذ علاقات دولية: على المجتمع الدولى أن يدرس موقف مصر من القضية الفلسطينية

غرفة صناعة الأدوية: لدينا القدرة لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية للعالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف مقراتنا وطواقمنا.. وشمال غزة يعانى مجاعة حقيقية (فيديو)

باحثة سياسية: زيارة بلينكن لم تقدم جديدًا والشرق الأوسط ينزلق نحو حرب إقليمية

عاجل... إعلام سورى: دوى الانفجارات بحمص سببه الغارات الإسرائيلية وأنباء عن وقوع ضحايا

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

مصرع صبى وأخته التوأم سقطا من الأسانسير بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين في غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء