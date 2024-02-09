الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر منذ الأزمة الفلسطينية، وهي تسخر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من كافة دول العالم.

استهداف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها جريمة حرب جديدة للاحتلال الإسرائيلي

وأشار "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الكيان المحتل، يستهدف المساعدات الإنسانية والعاملين عليها، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة جرائم الحرب للحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل تمارس أعمالًا مخالفة للقانون الدولي على كافة المستويات سواء عسكرية أو إنسانية

ونوه، أن إسرائيل تمارس أعمالا مخالفة للقانون الدولي على كافة المستويات سواء عسكرية أو إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك من أجل دعم الشعب الفلسطينيىن.

وتابع، أن المجتمع الدولي يعاني "ازدواجية المعايير" حتى أن أهم حقوق الإنسان الذي يتمثل في "الحق بالحياة" عرضة للخطر، مؤكدًا أن تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية أمر لا بد من محاسبة حكومة نتنياهو عليه.

استاذ علوم سياسية إسرائيل المساعدات الإنسانية الكيان المحتل مطار العريش ازدواجية المعاير اكسترا نيوز

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