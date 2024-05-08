"شقة مارينا" تعطل الإفراج عن مجدى شطة فى قضية حيازة مخدرات.. القصة كاملة

مجدي شطة مطرب المهرجانات، ما زال محجوزًا في قصم شرطة المطرية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، في واقعة حيازة مواد مخدرة.

بداية القضية

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، حيث تم إيقافه خلال شرائه مواد مخدرة بمنطقة المرج.

وبتفتيش سيارته عثر بها على كمية من مخدر "الآيس" وسلاح ناري غير مرخص، وأكد أن أحد الأشخاص دسها له داخل السيارة، بينما اعترف بامتلاكه السلاح بقصد الدفاع عن النفس، كما قررت النيابة حبس الديلر الذي كان برفقته.

سبب التحفظ عليه

وتبين أن مجدي شطة هارب من تنفيذ حكم قضائي في قضية تبديد، لذلك تعذر الإفراج عنه.

والقضية المحكوم عليه فيها بالحبس هي قضية تبديد شقة سكنية استأجرها "شطة" في الساحل الشمالي أثناء إحياء حفل غنائي في مارينا، وتسبب في تبديد محتوياتها.

ولن يتم الإفراج عن "شطة" إلا بعد التصالح مع المجني عليه، أما بالنسبة لقضية حيازة المخدرات فإنه تم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

سجل "شطة" الجنائي

السجل الجنائي لمجدي مختار وشهرته مجدي شطة: قضية حملت رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج عدم ارتداء كمامة والمقضي عليه فيها غيابيًا بالحبس 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.

كما سبق اتهامه في القضية رقم 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد، وقضية أخرى حملت رقم 1113 لسنة 2020 العلمين تبديد.