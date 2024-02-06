أستاذ علاقات دولية: مصر قامت بجهود كبيرة للوصول إلى هدنة جديدة بغزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلاقات الدولية ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، إنه من المتوقع أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة وطويلة وممتدة، في غزة، مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين، وأسرى فلسطينيين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بجزء من الأزمة الراهنة، في ظل استمرار الحرب، بما يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب، مع تزايد الدعوات في الداخل الأمريكي لرد عسكري مباشر على إيران، وبالتالي نحن أمام ضغوط في الداخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي.

أكد "كمال"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هذه المرة حاملًا نتائج ملموسة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة كبرى، في ظل الضغوط من قبل أسر الأسرى، أو ربما أنها وصلت لقناعة أنها لا تستطيع الاستمرار في القوة العسكرية لتحرير الأسرى.

وأشار "كمال"، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في الواسطة وتقريب وجهات النظر، وتلقت ردًا من قبل حماس اليوم، وبالتالي من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية.