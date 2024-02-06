الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا يحدث فى السوق السوداء للدولار وكيف يمكن التحكم فيما هو قادم؟.. خبراء يجيبون

مساء dmc
مساء dmc

قال اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن السوق السوداء تنشط وتهبط، على حسب نشاط البنوك ووفرة الدولار بها.

وأشار "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، إلى أن عدد المتعاملين بالدولار، في السوق السوداء ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ونوّه مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، بأن وسائل التواصل الاجتماعي باتت لاعبًا مؤثرًا في أزمة الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.

من جانبه قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن حرب الشائعات تسببت في تفاقم أزمة الدولار في مصر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين وجهوا مدخراتهم للعملة الصعبة بحثًا عن الاستفادة المالية.

وتابع "عادل"، أن الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وقيمة السوق السوداء زادت بشكل ملحوظ تزامنًا مع "انتشار الشائعات"، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب عليه واحتكاره عند تجار السوق الموازية.

السوق السوداء للدولار السوق السوداء اللواء نجاح فوزي مساء dmc دي ام سي الدولار سعر الدولار اليوم

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