أسامة كمال: سجل "بن غفير" الجنائى فيه أكثر من 50 جريمة كراهية

قال الإعلامي أسامة كمال، أن صحيفة "جيرورزاليم بوست"، وصفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، بالمحرض والانقسام، حيث نوهت الصحيفة الإسرائيلية على أن بنيامين نتنياهو يحتاج إلى القضاء على مصادر الكراهية والانقسام في حكومته، وأن الخطوة الأولي هي طرد "بن غفير".

وسخر "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن من تصريحات "بن غفير" التي قال فيها أنه شخص يحترم الإنسانية، قائلًا: "أنت شخص لا تعرف معني الإنسانية".

وأكد الإعلامي أسامة كمال، أن تصريحات وزير الامن القومي الإسرائيلي "بن غفير" غير الإنسانية، تحتاج لتفرغ محكمة لمدة 20 عاما من أجل محاكمته.

وأشار "كمال"، أن سجل "بن غفير" الجنائي فيه أكثر من 50 جريمة كراهية آخرها رفضه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.