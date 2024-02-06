أسامة كمال: مصر أسهمت فى إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية

علّق الإعلامي أسامة كمال، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر، والتي ركز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية.

قال "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس حذر بلينكن وبايدن بوضوح، في بداية العدوان على قطاع غزة من كل ما يجري اليوم.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في القاهرة، لأن الإدارة الأمريكية تحترم دور مصر في التوصل لصيغة سياسية تستطيع من خلالها وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأكد "كمال"، أن ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أشار إلى أن بريطانيا مستعدة للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، لحل الدولتين والوصول لتسوية نهائية في الأمم المتحدة.

وأشار، إلى أن توجه بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، متناغم مع رؤية مصر الواضحة منذ البداية، مؤكدًا أن مصر أسهمت في إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية.