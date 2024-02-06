أستاذ علوم سياسية: اضطرابات المنطقة تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يحاول جس نبض الأطراف، مشيرًا إلى أن زيارته تتضمن الحديث حول الوصول للتهدئة وحل أزمة المحتجزين.

وأشار “فهمي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية “الحياة”، أن التزام الإدارة الامريكية برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، من الأمور التي نوه عنها "بلينكن: خلال زيارته لمصر.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي، جاء للشرق في ظروف صعبة، في ظل المناوشات بين الفصائل المختلفة والولايات المتحدة، حيث ساهمت الاضرابات الحالية في المنطقة في تهديد مصالح أمريكا.

ونوه إلى أن الشارع يضغط على الإدارة الأمريكية، الأمر الذي دفع “بلينكن” لإجراء الزيارة السادسة للشرق الاوسط، من أجل تهدئة الاوضاع، مؤكدًا انه إذا تضررت المصالح الأمريكية سيتم وقف الحرب.