هل يتقبل المحترفون وجود العميد حسام حسن؟.. هشام يكن يجيب (فيديو)

قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، إن تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب الوطني، انتصار لجيلنا، مشيرًا إلى أنه من المدربين المجتهدين سواء كان لاعبًا أو مدربًا.

ونوّه "يكن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، بأننا لا بد من الاعتماد على المدربين المصريين، مؤكدًا أن في مصر كوادر كبيرة.

وأشار إلى أن تعيين حسام حسن إضافة للمنتخب المصري، خاصة أنه من عظماء العالم في كرة القدم، مشيرًا إلى أن المدرب المصري أفضل من الأجنبي في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف نجم منتخب مصر، أن اللاعبين المحترفين سيتقبلون كابتن حسام حسن، مؤكدًا أن حسام حسن نجم جيله وسابقهم في نجومية كرة القدم، ولا بد من تقبله وعدم الانصياع لمنصات التواصل الاجتماعي.