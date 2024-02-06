ناقد رياضى لـ"الحياة اليوم": حسام حسن جاء ضد رغبة جمال علام (فيديو)

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن اتحاد الكرة يعيش حالة من التخبط الإداري، وعشوائية وعدم دراسة للقرارات، وآخرها البيان الخاص بهم بأن المدرب القادم لمنتخب مصر سيكون أجنبيًا، وبعد ذلك نجد حسام حسن مدربًا.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الموقف تغير رغبة للشارع، مؤكدًا أن حسام حسن جاء ضد رغبة جمال علام.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الجلسة التي جمعت وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع العميد حسام حسن، لم تتم دعوة رئيس اتحاد الكرة جمال علام.

ونوه بأنه تم الاتصال بالكابتن أحمد حسن، لتولي منصب في الجهاز الفني المعاون لحسام حسن، ولكن رفض الصقر، بسبب تواجد الكابتن إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يتم البحث عن شخصيات تتميز بالحكمة والإدارة.