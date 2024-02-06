الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد رياضى لـ"الحياة اليوم": حسام حسن جاء ضد رغبة جمال علام (فيديو)

حسام حسن
حسام حسن

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، إن اتحاد الكرة يعيش حالة من التخبط الإداري، وعشوائية وعدم دراسة للقرارات، وآخرها البيان الخاص بهم بأن المدرب القادم لمنتخب مصر سيكون أجنبيًا، وبعد ذلك نجد حسام حسن مدربًا.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الموقف تغير رغبة للشارع، مؤكدًا أن حسام حسن جاء ضد رغبة جمال علام.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الجلسة التي جمعت وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع العميد حسام حسن، لم تتم دعوة رئيس اتحاد الكرة جمال علام.

ونوه بأنه تم الاتصال بالكابتن أحمد حسن، لتولي منصب في الجهاز الفني المعاون لحسام حسن، ولكن رفض الصقر، بسبب تواجد الكابتن إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يتم البحث عن شخصيات تتميز بالحكمة والإدارة.

ناقد رياضى جمال علام الحياة اليوم وزير الشباب والرياضة اتحاد الكرة

مواد متعلقة

هل يتقبل المحترفون وجود العميد حسام حسن؟.. هشام يكن يجيب (فيديو)

الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين تفجير مقديشو

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة من الغارات العنيفة على جنوب غزة

حسام موافى: بعض حقن الروماتيزم تؤثر على الكلى (فيديو)

حسام موافى يوضح روشتة غذائية لشهر رمضان (فيديو)

زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى لمعبر رفح ومستشفى العريش

القاهرة الإخبارية: مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص فى انفجار بالعاصمة الصومالية

الستات مايعرفوش يكدبوا | روشتة بسيطة من أستاذ جلدية لعلاج تساقط الشعر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس